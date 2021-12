Seltene Sorte im Ries: Der Apfel des Kaisers wächst in Nähermemmingen

Plus Die regionale Apfelsorte Kaiser Wilhelm I. erhielt von eben genau dem seine Zustimmung und seinen Namen. Noch heute wächst die Sorte in Nähermemmingen.

Dorflehrer Carl Hesselmann aus Witzhelden bei Solingen war ein schlauer Mann. Er schickte im Jahr 1875 an den „Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten Kaiser“ Wilhelm I. 35 Äpfel, später einen Baum der gleichen Sorte und erhielt die huldvolle Genehmigung, „diesen wahrhaft majestätischen Apfel“ nach dem Regenten zu benennen. Die Apfel-Familie fand ihren Weg auch ins Ries.