Krönender Abschluss beim letzten Konzert des Jahres in Ederheim gefeiert

Unter dem Motto "Rock'n'Roll meets Swing" konzertierte der Musikverein. Eine Botschaft des Abends: Die Welt besteht nicht nur aus Krieg und Katastrophen.

Kurz vor Weihnachten hat wieder das traditionelle Ederheimer Jahresabschlusskonzert des Musikvereins unter dem Motto „Rock'n'Roll meets Swing“ stattgefunden. In der gut gefüllten, festlich geschmückten Mehrzweckhalle begrüßten die Jugendmusiker die Gäste mit dem fetzigen „Crocodile Rock“, einem Gute-Laune-Song von Elton John. Aber auch die abwechslungsreichen Melodien der Musicalmedleys „Aladdin“ und „König der Löwen“ begeisterten die Zuhörer.

Den krönenden Abschluss des Jahres eröffnete die Stammkapelle mit Markus Götz feierlicher „Ringgenberger Festmusik“, woraufhin das Konzertstück „Lichtblicke“ folgte. Das Thema Hoffnung spielte darin eine große Rolle – die Lichtblicke des Alltags erschienen immer wieder in verschiedenen Tonarten und Registern, aber auch ein dramatischer Zwischenteil signalisierte das Negative. Beides wurde von kräftigen Fanfarenklängen am Anfang und Ende des Stückes umrahmt.

Nicht nur Krieg und Katastrophen: "Welt in Farbe" gespielt

Dass unsere Welt nicht nur aus Krieg und Katastrophen besteht, wollten die Ederheimer mit Thiemo Kraas „Welt in Farbe“ verdeutlichen, worin vor allem die Hölzer im Saxophon und den Flöten ihre solistischen Einlagen wunderbar meisterten. Der erste Teil, der im Zeichen des Aufbruchs und der Zuversicht stand, schloss mit dem durch Fanfarenklänge, alpenländische Musik, aber auch sinfonische Elemente sehr abwechslungsreich gestalteten „Fantastica“ von Martin Scharnagel und Timo Dellwegs „Märchenkönig“.

Nachdem vor der Pause viele Ehrungen für bestandene Bläserprüfungen als auch für langjähriges aktives Engagement im Musikverein vorgenommen wurden, kam das musikalische Spektrum der Ederheimer Musikanten im Thementeil des Konzerts voll zum Tragen. Swing und Rock'n'Roll wurden von den Musikanten und ihrem Dirigenten regelrecht gelebt. Sie meldeten sich mit dem musikalisch rhythmisch-dynamischen „Blow your Horn“ von Kees Vlak, einem Marsch im amerikanischen Swingstil auf der Bühne zurück.

In Anlehnung an Glenn Miller und die großen amerikanischen Big Bands folgte auch das Stück „Swingin' BC“ von Stefan Schwalgin. Danach wurden die sehr leicht, locker und beschwingt vorgetragenen bekanntesten Hits des Glenn Miller beim Stück „Glenn Miller in Concert“ vorgetragen. Sofort waren die Gäste in die 30er und 40er Jahre zurückversetzt und zum Mitschwingen aufgelegt. Diese lockere, gute Stimmung hielten die Ederheimer Musikanten mit ihrem Dirigenten Klaus Klimek auch mit der letzten Komposition aufrecht, als sie „Elvis – the King“ zu ihrem Besten gaben. Arrangeur Stefan Schwalgin schaffte es in diesem Stück, sämtliche Rock'n'Roll-Klassiker Elvis Presleys für das Blasorchester auf Papier zu bringen.

Zum Abschluss konnten die Zuhörer dem schönen modernen spanischen Weihnachtslied „Feliz Navidad“ von Heinz Briegel und der Zugabe, dem Konzertmarsch „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg lauschen. Danach wurde wie immer gemeinsam „Oh, du fröhliche“ angestimmt und bevor die Gäste den Heimweg antraten, präsentierten die MusikantInnen ihnen noch eine Überraschung. Im Mai dieses Jahres schlossen die Ederheimer ihr Projekt CD-Präsentation noch mit einem vom Tonstudio aufgenommenen Musikvideo zur Böhmischen Polka „Unser Bänkchen“ ab. Dieses durften die heutigen Zuhörer auf einer großen Leinwand ansehen und beglückwünschten die MusikerInnen mit ihrem abschließenden Applaus für ihre Leistung.