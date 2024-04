Asche in Biotonne geleert: 120 Feuerwehrleute im Einsatz

Eine 19-Jährige dachte, dass die Asche einer Feuerschale bereits erloschen war und kippte diese in die Biotonne. Diverse Feuerwehren rücken aus.

Ein Notruf über einen Scheunenbrand hat am Sonntagabend einen Feuerwehrgroßeinsatz in Ehingen am Ries ausgelöst. Etwa 120 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ehingen, Belzheim, Nittingen, Hochaltingen und Oettingen rückten aus. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte laut Polizeibericht zwei bereits gelöschte Mülltonnen fest. Eine 19-Jährige hatte den Angaben nach Asche aus einer Feuerschale in die Biotonne geleert – die Frau war davon ausgegangen, dass die Asche erloschen gewesen sei.

Allerdings habe diese noch geglüht und die Biotonne entzündet. Das Feuer habe dann auf eine danebenstehende Tonne übergegriffen, konnte aber von einem Nachbarn mit einem Wasserschlauch gelöscht werden. Das Feuer griff zum Glück nicht auf Gebäudeteile über, sodass der Sachschaden auf etwa 500 Euro begrenzt war. (AZ)