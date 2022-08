Ehingen am Ries

07:00 Uhr

Breitbandausbau in Ehingen gestaltet sich schwierig

Plus Bürgermeister Thomas Meyer stimmt den Gemeinderat auf eine lange Wartezeit für das schnelle Internet ein. Wie es beim Dorfwettbewerb weitergeht.

Von Peter Urban

Der Breitbandausbau in Ehingen wird wohl auf sich warten lassen: Ehingens Bürgermeister Thomas Meyer konnte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung keine Hoffnungen darauf machen, dass der in nächster Zeit in Angriff genommen wird. Alle relevanten Unternehmen hatten einen "eigenwirtschaftlichen Ausbau" abgelehnt. Und selbst das von der Gemeinde selbst mit der Abwicklung und der Markterkundung beauftragte Unternehmen konnte - Stand jetzt - lediglich die Empfehlung abgeben, in das Auswahlverfahren über die Landesförderung nach der Bayerischen Gigabit-Richtlinie einzutreten.

