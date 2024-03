Ehingen am Ries

Informelle WhatsApp-Gruppe für die Gemeinde Ehingen gegründet

Plus Bei der Bürgerversammlung zeigt Thomas Meyer die aktuellsten Entwicklungen in der Gemeinde auf: von der Kanalsanierung bis zur möglichen Kneipp-Anlage.

Von Peter Tippl

Zwei besondere Zahlen stachen beim Bericht von Bürgermeister Thomas Meyer bei der Bürgerversammlung im Gemeindevereinszentrum in Ehingen am Ries heraus: Der Schuldenstand lag bei 4816 Euro, und an Rücklagen hat die Gemeinde etwa 2,1 Millionen Euro. Von solchen Zahlen „träumen“ andere Kommunen nur, denn der landesweite Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden – Ehingen hat derzeit 776 Einwohner – liegt bei aktuell 751 Euro pro Einwohner, und in der Nordriesgemeinde liegt dieser bei sechs Euro. Entspannt konnte der seit Mai 2020 amtierende Bürgermeister seinen Bericht über die durchgeführten Maßnahmen, laufende Projekte wie die Kanalsanierungen in Garten- und Ringstraße oder anstehende Projekte wie die Dorferneuerung durchführen.

Das Interesse der Bürgerschaft war immens, denn alle Plätze im Gemeindevereinszentrum waren besetzt, und für die Organisation dankte das Gemeindeoberhaupt. Größte Einnahmenposten waren laut Thomas Meyer die Schlüsselzuweisungen mit 390.000 Euro, der Einkommenssteuerbereich mit über 500.000 Euro, und auch der Bauplatzverkauf habe sich gegenüber 2022 mit 56.773 Euro auf 108.332 Euro im Jahr 2023 verdoppelt. Bei den Ausgaben schlugen sich die Kreisumlage mit 400.000 Euro und die VG-Umlage mit 90.000 Euro nieder, der Gemeindeanteil bei der Kita betrug 287.000 Euro, und für die Kanalsanierung wurden 2023 rund 160.000 Euro investiert. Insgesamt, so der Bürgermeister, werde sich die Kanalmaßnahme mit Breitbandverlegung auf etwa 1,9 Millionen Euro summieren. Unvorstellbar für andere Kommunen ist der Schuldendienst, denn nur 40 Euro wurden an Kreditzinsen ausgegeben.

