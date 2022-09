Ehingen am Ries

17:30 Uhr

Ist Ehingen am Ries das schönste Dorf in Bayern?

Plus Ehingen am Ries hat den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" in Schwaben gewonnen. Jetzt geht es um den Landestitel. Eine Jury war zu Besuch in der kleinen Gemeinde.

Von Peter Urban

Für Ehingen am Ries und den Gemeinderat mit Bürgermeister Thomas Meyer ist es fast schon Routine: der Besuch einer Bewertungskommission im Rahmen des Wettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft". Denn sowohl im Kreisentscheid als auch im Bezirksentscheid hat das Dorf am Riesrand jeweils eine Goldmedaille errungen. Mit weiteren vierzehn bayerischen Dörfern nimmt die Gemeinde jetzt auch am Landesentscheid teil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

