Ehingen am Ries holt Silber im bayerischen Dorfwettbewerb

Ehingen am Ries hat beim Wettbewerb um den Landestitel einen der zweiten Plätze erreicht. Gold geht an drei andere Orte.

Vorvergangene Woche war eine hochkarätige Jury in der Gemeinde Ehingen am Ries, um den schwäbischen Bezirkssieger bei "Unser Dorf hat Zukunft" für die Runde um den Landessieg zu begutachten. Im Sinne des Wettbewerbs geht es darum, ob die Dörfer, die sich für den Wettbewerb angemeldet haben, "landschaftseingeordnet, geschichtsbezogen, funktionsgerecht, lebenswert und in der Gemeinschaft lebendig - eben unverwechselbar" sind.

Das Ergebnis ist positiv: Ehingen am Ries ist ganz mit vorne dabei, der Silberrang unter 14 weiteren Dörfern spricht Bände. Bürgermeister Thomas Meyer freut sich mit seiner Gemeinde über Silber: "Wir genießen den Erfolg", sagt er, "und fahren erst mal am 29. Oktober zur Abschlussfeier des Wettbewerbs nach Veitshöchheim. Die Erfahrungen und Erlebnisse aus Kreis-, Bezirks- und Landesentscheid wissen wir zu schätzen und wir werden uns garantiert immer wieder gerne daran erinnern."

Er bedankt sich in diesem Zusammenhang vor allem bei der Dorfgemeinschaft und den vielen unmittelbar Beteiligten, die sich mit vollem Engagement für diesen Wettbewerb ins Zeug gelegt haben. "Dieser bürgerliche Zusammenhalt macht uns nur noch stärker und hilft uns bei den großen Aufgaben, die jetzt auch in unmittelbarer Zukunft auf unsere Gemeinde zukommen werden." Gold gewonnen haben drei Gemeinden: Huglfing (Landkreis Weilheim-Schongau), Meinheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) und Feilitzsch (Landkreis Hof).

