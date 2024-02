Auffahrunfall an Kreisverkehr: Mehrere Personen werden verletzt

In Ehringen kam es am Samstag zu einem Unfall. Unter anderem eine Fünfjährige wurde leicht verletzt.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag kurz nach 12 Uhr im Wallersteiner Ortsteil Ehringen ereignet. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin fuhr auf der B29 in Richtung Ehringer Kreisverkehr. An diesem musste sie verkehrsbedingt anhalten, was der hinter ihr fahrende 37-Jährige laut Polizeibericht zu spät erkannte und auf sie auffuhr. Sowohl die 28-Jährige als auch ihre 27-jährige Beifahrerin und die fünf Jahre alte Beifahrerin des Verursachers wurden hierbei leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Zusammenstoß ist ein Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro entstanden. (AZ)