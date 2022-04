Totes Kleinkind: Mutter sagt nicht aus – auch gegen sie wird ermittelt

Gegen die Mutter läuft bei der Staatsanwaltschaft Ellwangen bereits ein Ermittlungsverfahren. Deswegen äußert sie sich nun nicht im Verfahren ihres damaligen Partners.

Eigentlich sollte am dritten Verhandlungstag in Ellwangen im Prozess um ein totes Kind in Bopfingen die Mutter des Kleinkinds aussagen. Doch sie wird keine Angaben machen, um sich selbst nicht zu belasten. Gegen die Frau läuft bereits ein Ermittlungsverfahren. Die Ellwanger Staatsanwaltschaft hegt den Verdacht, dass die 37-Jährige sich strafbar gemacht hat und bestätigt die Ermittlungen. Weitere Angaben hierzu will die Behörde allerdings nicht machen. Wie geht es nun vor Gericht weiter?

Richter Bernhard Fritsch erläutert der Frau, dass nicht nur einzelne Angaben letztlich auf sie selbst zurückfallen könnten, sondern grundsätzlich jede Aussage. Um sich selbst nicht zu belasten, entschied sich die Frau mit ihrem Anwalt, die Aussage zu verweigern.

Prozess um totes Kleinkind: Mehrere Beteiligte äußern sich nicht

Bereits am Tag zuvor hatte sich angedeutet, dass die Rolle der Mutter im Prozess wichtig sein könnte. Ein Polizist berichtete, dass die 37-Jährige die Verantwortung für das Kleinkind eher abgegeben habe. Selbst auf Bitten eines ihrer anderen Kinder, mehr ein Auge auf den Buben zu haben und ihn nicht mit dem Angeklagten allein zu lassen, habe sie die Situation beschönigt.

Als die Mutter den Gerichtssaal verlässt, lächelt eine der Anwältinnen des Angeklagten. Da der Angeklagte und die Mutter selbst keine Angaben machen und auch die Vernehmungen der Kinder durch die Polizei nicht verwertet werden können, dürften dem Gericht wichtige Einblicke ins Innenleben der Familie und Aussagen wichtiger Zeugen fehlen.

Allerdings haben die Ausführungen des Gerichtsmediziners gezeigt, dass das 23 Monate alte Kind massiv misshandelt worden ist. Dass dies auf die Mutter zurückzuführen ist, konnten die Polizisten nicht bestätigen. Die Zeugenaussage eines Polizisten richtete sich stark gegen den Angeklagten – ein Kind hatte den Mann belastet.

Lesen Sie dazu auch

Wie es vor Gericht weitergeht

Dessen Verteidigerinnen versuchen allerdings auch zu verhindern, dass diese Schilderungen vom Schwurgericht verwertet werden dürfen. Sie argumentieren, dass sie die eigentlichen Zeugen nicht mit Aussagen konfrontieren dürfen und werden wahrscheinlich Einspruch gegen die Verwertung erheben.

Am nächsten Verhandlungstag sollen ärztliche Sachverständige aussagen. Vermutlich wird es dann auch um die Biss-Spuren gehen. Wie bereits in der Verhandlung anklang, konnte eine davon sicher dem Angeklagten zugeordnet werden. Außerdem sind mehrere Ärzte als Zeugen geladen, unter anderem der Kinderarzt der Familie.