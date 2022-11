Forheim

vor 38 Min.

Forheimer Verlag präsentiert neues Kinderbuch

Plus In dem Buch können kleine Zuhörer Leon und Luisa mit Musik durch Raum und Zeit folgen. Bei der Präsentation spielt eine Band. Was das Ziel der Autorin ist.

Von Peter Urban

Das Donauton-Studio in Forheim ist nicht nur unter Musikern mehr als ein Geheimtipp. Zahlreiche – auch renommierte – Bands und Kapellen pilgern nach Forheim, um in perfekter Studioatmosphäre und mit optimalem Equipment ihr Repertoire auf Tonträger zu bannen. Dass es in Forheim neben dem Studio, den Ferienwohnungen und dem Café unter dem Oberbegriff "Donauton" jetzt auch noch einen Verlag gibt, dürfte für viele jedoch neu sein.

