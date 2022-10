Forheim

06:00 Uhr

Pfarrer Martin Rehner-Mecklenburg verlässt das Kesseltal

Plus Im Gemeindesaal in Forheim wurde Pfarrer Martin Rehner-Mecklenburg verabschiedet. Den 54-Jährigen und seine Familie zieht es nach elfeinhalb Jahren nach Oberbayern.

Von Ann-Kathrin Wanger

2011 wurde Pfarrer Martin Rehner-Mecklenburg von Dekan Gerhard Wolfermann in sein Amt eingeführt, elfeinhalb Jahre später wurde er jetzt vom Dekan in Forheim wieder entpflichtet. Im vollen Gemeindesaal bezeichnete Wolfermann Rehner-Mecklenburg als "stets hilfsbereiten und loyalen Kollegen". Er habe sich auch über die Gemeindegrenzen hinaus engagiert. Unter anderem war Martin Rehner-Mecklenburg im Dekanatsausschuss und für die Lektoren sowie Prädikanten zuständig. Weiter sagte Wolfermann, dass nicht jeder Dienst des Pfarrers sichtbar sei. Aber die Gemeindeglieder und das Pfarrkapitel seien dankbar, für all die sichtbaren Früchte, für die der Pfarrer verantwortlich sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

