51-Jährige bedroht Partygäste in Fessenheim mit Luftgewehr

Die Frau soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Eine waffenrechtliche Erlaubnis hatte sie laut Polizei nicht

Eine 51-Jährige fühlte sich durch die Geburtstagsfeier ihres 17-jährigen Nachbarn in Fessenheim derart gestört, dass sie mit einem Luftgewehr bewaffnet die Feier aufgesucht und den Nachbarn und seine Gäste bedroht haben soll. Der Vorfall soll sich laut Polizei am Sonntag gegen 15.45 Uhr zugetragen haben. Nach einem verbalen Streit ging die Frau wieder nach Hause. Der 17-Jährige alarmierte die Polizei.

Bei einer anschließenden Wohnungsnachschau konnten die Beamten das Luftgewehr und diverse Munition sicherstellen. Die Frau ist nicht in Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis, heißt es weiter. Da sie sich zum wiederholten Male in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie vorübergehend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. (AZ)