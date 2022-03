Das "Blasius"-Festival in Fremdingen findet im Juli 2022 wieder statt

Plus Ende Juli findet nach zwei Jahren Unterbrechung zum vierten Mal das Blasmusikfest "Blasius" in Fremdingen statt. Wie steht es um die Planung?

Fremdingerinnen und Fremdinger und alle anderen in der Umgebung dürfen sich freuen: Das beliebte Blasmusikfest "Blasius" wird dieses Jahr wieder stattfinden, vom 22. bis zum 24. Juli tummeln sich wieder Blasmusikbands auf den Grünhofwiesen. Das bestätigte der Vorsitzende des Musikvereins Fremdingen, Benjamin Seefried. Kleine Hürden gibt es aber doch noch.