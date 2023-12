Unbekannte Täter brechen in Fremdingen Firmen-Container auf und stehlen Kupfer

In Fremdingen wurden rund 100 Kupferdrahtspulen im Wert von rund 15.000 Euro gestohlen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf knapp 2000 Euro.

Im Zeitraum zwischen Freitagmittag und dem frühen Sonntagnachmittag ist in einen Firmencontainer in Fremdingen eingebrochen worden. Ein oder mehrere Täter hebelten nach Angaben der Polizei ein Seitenelement eines Containers auf um in den Container zu gelangen.

Der Container einer Elektrofirma stand im Bruckfeld. Dort entwendeten die Täter rund 100 Kupferdrahtspulen im Wert von knapp 15.000 Euro und verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. (AZ)