Zwei Verletzte: Traktorfahrer fährt zu weit auf die Gegenfahrspur

Am Donnerstag fährt ein Traktorfahrer in Goldburghausen zu weit auf die Gegenfahrspur: Er kollidiert mit einem Autofahrer. Beide Fahrzeuge werden beschädigt.

Ein 23-jähriger Traktorfahrer ist am Donnerstag in der Goldbergstraße in Goldburghausen zu weit auf die Gegenfahrspur gefahren. Die Polizei berichtet, dass es daraufhin gegen 19.30 Uhr zu einem Zusammenstoß mit einem 53-jährigen Autofahrer kam. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und die Beteiligten leicht verletzt. (AZ)

