Mann setzt Hecke in Brand, als er Unkraut entfernen will

Im Nördlinger Ortsteil Grosselfingen will ein 83-Jähriger mit einem Bunsenbrenner Unkraut entfernen. Doch Funken setzen die Hecke in Brand.

Ein 83-Jähriger hat am Dienstag gegen 9 Uhr einen Brand in Grosselfingen ausgelöst. Der Rentner wollte nach Polizeiangaben mit einem Bunsenbrenner Unkraut am Straßenbereich unterhalb einer Hecke entfernen. Es sei zum Funkenflug gekommen, und die Hecke des Anwesens geriet in Brand, das Feuer habe auch auf die Nachbarhecke übergegriffen.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand durch den Verursacher und hilfsbereite Nachbarn gelöscht werden. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Gegen den Verursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei rät zur besonderen Achtsamkeit im Einsatz von Bunsenbrennern oder ähnlichen Gerätschaften zum Entfernen von Unkraut. Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass bearbeitete Stellen nicht unbeaufsichtigt gelassen und gegebenenfalls sofort abgelöscht werden können, heißt es.

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.