Hainsfarth

Hainsfarths Bürgermeister zieht in ein neues Domizil

Plus Die alte Sparkasse wird zur Gemeindekanzlei. Das Archiv der Gemeinde ist künftig dort, wo früher der Tresor der Sparkasse war.

Von Verena Mörzl

In Arbeitskluft steht Hainsfarths Bürgermeister Klaus Engelhardt vor der ehemaligen Sparkassenfiliale, er winkt einem älteren Ehepaar aus Steinhart, als es mit dem Auto hält. "Können wir die Post schon bei ihnen einwerfen?", fragt die Frau. "Noch nicht", sagt Engelhardt. "Aber ich nehm' den Brief entgegen." Gesagt, getan. "Wir bauen um, schöner Wohnen quasi", scherzt der Bürgermeister und zeigt hinter sich auf das Gebäude in der Hauptstraße. Die Frau lacht, steigt wieder ein, ihr Mann fährt los. Engelhardt vermutet, dass es in dem Brief um den Glasfaseranschluss für Steinhart geht. Doch der ist an diesem Tag nur Nebenschauplatz auf seiner Agenda. Das Hauptaugenmerk liegt auf der neuen Kanzlei. Wo früher Bankgeschäfte erledigt wurden, leitet Engelhardt künftig die Geschicke der Gemeinde.

