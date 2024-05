Robert Willmann zieht ins Hainsfarther Pfarrhaus ein.

Der 50-Jährige wurde im Jahr 2017 zum Priester geweiht. Aktuell ist er Pfarrvikar im Pfarrverband Weißenburg.

Robert Willmann wechselt zum 1. September als priesterlicher Mitarbeiter in den Pfarrverband Wemding-Nordries mit Dienstsitz im Pfarrhaus in Hainsfarth. Der 50-Jährige ist derzeit Pfarrvikar im Pfarrverband Weißenburg.

Der bisherige Pfarrer von Hainsfarth, Megesheim und Schwörsheim, Thomas Swat, zieht nach Wolframs-Eschenbach. Nachfolger als Pfarrer dieser Pfarreien wird der Pfarrer von Wemding und Leiter des Pastoralraumes Wemding-Nordries, Wolfgang Gebert. Robert Willmann wird die Seelsorge in allen Pfarreien des Pastoralraumes unterstützen, jedoch im Pfarrhaus von Hainsfarth wohnen.

Willmann wurde im Jahr 2017 zum Priester geweiht. Die erste Zeit seines priesterlichen Dienstes verbrachte er als Kaplan in Lauterhofen, Trautmannshofen und Traunfeld. Im September 2017 trat er seine Kaplanstelle in Neumarkt/St. Johannes an. Im Februar 2018 übernahm er zusätzlich die Aufgaben des Dekanatsjugendseelsorgers im Dekanat Neumarkt. Nach Weißenburg wechselte er im Herbst 2020. (AZ)