So will Hainsfarth Energie sparen

In der Gemeinde Hainsfarth brennen die Straßenlaternen künftig nachts nicht mehr so lange. Zudem will die Gemeinde ein besonderes Nahwärmenetz schaffen.

Die Gemeinde Hainsfarth geht beim Energiesparen mit gutem Beispiel voran und schaltet bis auf Weiteres die Straßenlampen bereits um 23 Uhr, statt wie bisher um 24 Uhr, aus. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Um 5.30 Uhr sollen sie wieder angehen. Bisher geschah dies um 5 Uhr. Ein großer Spareffekt ist bereits während der zurückliegenden beiden Jahre eingetreten, nachdem sämtliche Leuchten auf LED umgestellt wurden. Der Stromverbrauch sei damit um 64 Prozent reduziert worden, teilte Bürgermeister Klaus Engelhardt mit.

Nicht mehr angestrahlt wird zudem in Absprache mit der Kirchenverwaltung die Hainsfarther Sankt Andreaskirche an Wochenenden. „Mit diesen Schritten wollen wir als Kommune ein Vorbild für die Bürgerschaft sein", betonte Engelhardt, der zudem auf die Reduzierung der Temperatur in der Mehrzweckhalle hinwies. Um ein bis zwei Grad gesenkt werden darüber hinaus die Werte in der Grundschule und im Kindergarten. Mit all diesen Maßnahmen wolle die Gemeinde den stark gestiegenen Energiepreisen entgegentreten.

Bürgermeister Engelhardt will asphaltierte Flächen zurückbauen

Seinen „grünen Kurs“ will Engelhardt auch auf einem anderen Gebiet fortsetzen. Dem Rathauschef gibt es in Hainsfarth noch zu viele asphaltierte Flächen. Diese will er so gut es geht zurückbauen und mehr „Versickerungsflächen“ schaffen. Dabei sollen die Bürgerinnen und Bürger mitwirken. In Kooperation mit dem örtlichen Obst- und Gartenbauverein lädt er deshalb zeitnah zu einem Spaziergang durch den Ort ein, um Stellen auszumachen, die freundlicher gestaltet und begrünt werden könnten. Er hoffe dabei auf rege Beteiligung.

Auf dem Weg zum Bau eines Nahwärmenetzes in der Gemeinde hat der Gemeinderat eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragt, eine europaweite Ausschreibung vorzubereiten. Bewerben sollen sich dafür Firmen, die bereits Erfahrungen bei Bau und Betrieb kommunaler Wärmenetze aufweisen können.

Photovoltaikanlage für die Nahwärmeversorgung

Für Bürgermeister Klaus Engelhardt ist die Nahwärmeversorgung aus regenerativen Energien ein Baustein auf dem Weg zu einer energieautarken Kommune in den kommenden Jahren. Gegründet werden soll dazu eine Wärmegesellschaft mit einer Mindestbeteiligung der Gemeinde von 50 Prozent. Die Energie wird nach den derzeitigen Planungen von einer Photovoltaikanlage kommen. Gedacht ist dabei an den Bau einer neuen Anlage an der Staatsstraße nach Megesheim. Biomasse will die Gemeinde lediglich als Ergänzung zulassen. Ganz wichtig ist es dem Gemeinderat, Möglichkeiten von Bürgerbeteiligungen an der künftigen Wärmegesellschaft zu ermöglichen.

Für die nächste Sitzung kündigte Klaus Engelhardt das Thema Breitbandversorgung an. Er befindet sich nach eigenen Angaben derzeit in vielversprechenden Gesprächen mit dem Unternehmen Deutsche Giganetz. Die Firma sei bereit, die Breitbandinfrastruktur in Hainsfarth auf eigene Kosten ausbauen. Voraussetzung ist laut Engelhardt, dass sich 40 Prozent der Haushalte beteiligen.