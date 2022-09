Was die Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof in Hainsfarth preisgeben

Zum Europäischen Tag der Jüdischen Kultur führt Sigi Atzmon über den Hainsfarther Friedhof und erläutert Riten.

Zum Europäischen Tag der Jüdischen Kultur hatte der Freundeskreis der ehemaligen Synagoge Hainsfarth zur Besichtigung des restaurierten Gotteshauses und des stillgelegten jüdischen Friedhofs in Hainsfarth eingeladen. Die Vorsitzende Sigi Atzmon führte bei schönem Spätsommerwetter nacheinander zwei Besuchergruppen mit jeweils ca. 15 bis 20 Personen über den Friedhof und erläuterte die Riten, Sitten und Gebräuche, die in der Hainsfarther Gemeinde bei Todesfällen praktiziert wurden: Ausnahmslos wird für jede im jüdischen Friedhof bestatteten Personen ein Grab ausgehoben; der Körper wird gewaschen, in ein Leichenhemd gekleidet und in einen schmucklosen Sarg gelegt.

Wie Sigi Atzmon erklärte, werden die Grabstätten in der Reihenfolge der Todesfälle fortlaufend angelegt. Verwandtschaftsverhältnisse spielen keine Rolle; Familiengräber sind unbekannt. Die Form des Grabsteines richtet sich nach den finanziellen Gegebenheiten, folgt aber gewissen Regeln. Einzelne markante Grabdenkmäler wurden detailliert erläutert. Bemerkenswert ist, dass die Inschriften regelmäßig in hebräischer und deutscher Sprache auf der Vorder- bzw. Rückseite des Grabsteins angebracht sind.

Grabsteine sind aus Suevit

Die Bestattung auf dem Hainsfarther Friedhof endete mit der Deportation der jüdischen Bevölkerung. Ein Grabstein ist neueren Datums. Er wurde nach der Ausrottung der Hainsfarther Judengemeinde von Überlebenden der Shoa gesetzt als Gedenkstein für eine der in Theresienstadt umgebrachte Frauen aus Hainsfarth. Leider sind auf dem Hainsfarther Friedhof die meisten Steine aus dem wenig haltbaren Suevit und somit stark verwittert. Trotzdem waren die Besucher und Besucherinnen des Friedhofs in der Beurteilung einig, dass der Friedhof ein wichtiges Zeugnis für die Hainsfarther Ortsgeschichte und ein Gedenkort ist.

Die von Kreisheimatpfleger Herbert Dettweiler im Synagogengebäude betreuten Besuchergruppen zeigten sich beeindruckt von der Schönheit und Würde des Gebäudes, von den Erläuterungen zur jüdischen Gottesdienstpraxis und von der Leistung der Restaurierungsbeteiligten, allerdings auch von der Wunde an der Stelle des herausgerissenen Thora-Schreins und den dort ablesbaren Namen der deportierten und ermordeten jüdischen Einwohnerinnen und Einwohner des Ortes.

Für die Fortsetzung des Veranstaltungsprogramms im Herbst empfindet der Freundeskreis das Publikumsinteresse am Europäischen Tag der Jüdischen Kultur als gutes Vorzeichen.