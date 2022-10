Heimat-Check

Bei der Gesundheitsversorgung im Ries ist Wechingen das Schlusslicht

Plus Bürgermeister Klaus Schmidt weiß um die Schwierigkeiten bei Ärzten und Einzelhandel, freut sich aber über das Vereinsleben. In einem Bereich widerspricht er der Kritik aber deutlich.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Rang 40 von 44 Gemeinden im Landkreis Donau-Ries: Wechingen wird von den 46 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an unserer Umfrage, dem Heimat-Check, insgesamt eher schlecht bewertet. Für Bürgermeister Klaus Schmidt ist das nicht ganz nachvollziehbar: "Die Frage ist immer, was die Leute für Ansprüche haben und woran sie das festmachen. Mir erschließt sich das nicht, an was das liegt, was wir besser machen müssten, damit wir deutlich nach oben kommen." Denn ein Dorfladen und ein Bäcker in Fessenheim seien kaum umsetzbar.

