Munningens Bürgermeister spricht sich für medizinisches Versorgungszentrum aus

Plus Dietmar Höhenberger versteht den Wunsch nach besserer ärztlicher Versorgung. Auch in anderen Bereichen gibt es Bedarf, dafür schneidet Munningen im Heimat-Check gut beim Verkehr ab.

Eine geringe Verkehrsbelastung und wenig Lärm – so bewerten die Bürgerinnen und Bürger den Verkehr in Munningen. Hier liegt die Kommune landkreisweit auf Platz vier. Für Bürgermeister Dietmar Höhenberger ist das logisch: "Wir haben keine überörtlichen Straßen, die durchs Dorf führen, es ist ruhig und angenehm." Zwar hätten es viele gerne, dass im Dorf langsamer gefahren werde, doch Tempo 30 sei mit den aktuellen Gesetzen nicht umsetzbar. Aber in vielen anderen Bereichen sehen die Menschen mehr Bedarf: In der Gesamtbewertung liegt Munningen auf Rang 37 von 44 Kommunen.

