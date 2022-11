Reimlingen hat das viertbeste Angebot für Kinder im Landkreis

Plus Reimlingen hat laut Heimat-Check ein gutes Angebot für Kinder und Jugendliche. Schlechter ist es bei Senioren. Warum der Bürgermeister beim Handel wenig Hoffnung hat.

Ein Hallenbad oder eine Kletterhalle in Reimlingen? Das wünscht sich eine Person im Heimat-Check, der Umfrage unserer Zeitung. Bürgermeister Jürgen Leberle sagt dazu mit einem Augenzwinkern: "Das mit dem Hallenbad übernimmt ja die Stadt Nördlingen für uns – wenn es kommt." Immerhin liege der Standort im Sportpark fast schon auf Reimlinger Flur. Und ein Kletterpark sei für eine so kleine Kommune einfach nicht umsetzbar. Aber wie schneidet die Gemeinde unabhängig von dem Wunsch nach Freizeitmöglichkeiten ab? Mit dem Gesamtergebnis ist der Bürgermeister jedenfalls nicht einverstanden.