Heroldingen

vor 48 Min.

Bei den Sitzungen dieses Vereins ging es hoch her

Plus Bei der "Private Wasserleitungsgenossenschaft Heroldingen" war man sich nicht immer einig. Eine neue Folge der RN-Serie "Aufgelöste Vereine".

Von Ralf Hermann Melber Artikel anhören Shape

Die „Private Wasserleitungsgenossenschaft Heroldingen“ haben Bauern, Handwerker und Unternehmer des Dorfes am 10. November 1911 gegründet. Dafür löste man das Nutzungsrecht für 700 Mark vom Öl- und Gipsmüller Johann Georg Wallmüller ab. In einem Schreiben vom 4. Dezember 1912 bestätigte das Königliche Bezirksamt Nördlingen die Bildung einer öffentlichen Genossenschaft zur Unterhaltung einer Trink- und Nutzwasserleitung für die Anwesen in der Gemeinde Heroldingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen