18-Jähriger kommt nach schwerem Unfall mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Bei einem Unfall werden zwei Personen verletzt, die Autos der beiden werden von der Fahrbahn geschleudert.

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag gegen 18.45 Uhr bei Hochaltingen ereignet. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße von Herblingen kommen in Richtung Staatsstraße. Beim Überqueren der Staatsstraße übersah er nach Angaben der Polizei eine von rechts fahrende, vorfahrtsberechtigte 68-jährige Fahrerin und es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge.

Durch die Wucht des Aufpralls seien beide Autos von der Fahrbahn geschleudert worden. Der 18-jährige Fahrer erlitt durch den Unfall vermutlich ein Schädelhirntrauma und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 68-Jährige erlitt den Angaben nach leichtere Verletzungen. Die Feuerwehren Fremdingen und Oettingen sperrten die Fahrbahn für etwa eine Stunde. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000. (AZ)