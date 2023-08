Ort der Begnung: Der neue Dorfplatz in Hürnheim ist eingeweiht

Plus Der Dorfplatz solle eine Stätte für Feste sein, ein Ort der Begegnung und des Austauschs, sagte Bürgermeisterin Petra Eisele. Nun wurde er feierlich eröffnet.

Der Ederheimer Ortsteil Hürnheim hat einen neuen Dorfplatz. Die Bürgerinnen und Bürger haben am Sonntag den neu gestalteten Platz vor dem Kirchengemeindehaus mit einem Fest eingeweiht. Wo zuvor nur eine gekieste Durchfahrt war, befindet sich nun ein 325 Quadratmeter großer gepflasterter, runder Platz, in dessen Mitte eine Winterlinde steht.

Der Eingangsbereich des Kirchengemeindehauses wurde auch erneuert, mit einer barrierefreien Rampe, neuen Stufen, einem Geländer und einem Bibelgarten vor dem Haus. Darin wurden ein Apfelbaum und ein Mandelbaum angepflanzt, ein Lorbeerbaum, Christ- und Pfingstrosen, Rosen und Disteln. Die politische Gemeinde übernahm die Gestaltung des Bereichs vor dem Kirchhof, wo mit der Bepflanzung eine christliche Zahlensymbolik verwirklicht wurde: zwei Hortensien symbolisieren dort Himmel und Erde, drei Bartblumen stehen für die Dreifaltigkeit, sieben Rosen verweisen auf Fülle und Ganzheit und neun Spieren stehen für Vollendung und Fruchtfülle. Auch ein Beet in Fisch-Form findet sich dort.