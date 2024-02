Interview

17:40 Uhr

Bürgermeister Höhenberger rechnet mit "stark rückläufigen Geburten"

Ein Gutachter geht davon aus, dass in der Gemeinde Munningen die Zahl der Kinder sinke, die ab 2026 betreut werden müssen.

Plus Munningens Bürgermeister Dietmar Höhenberger spricht im Interview über die Kinderbetreuung und den Fall Laub. Ein Gutachten geht von sinkenden Betreuungszahlen aus.

Von Bernd Schied

Herr Höhenberger, inzwischen dauert die Diskussion um die künftige Kinderbetreuung in der Gesamtgemeinde Munningen bereits mehr als ein Jahr ohne greifbares Ergebnis. Im Moment ist nur klar, dass nichts klar ist. Wie ist der momentane Stand?



Dietmar Höhenberger: Aktuell liegen in Absprache mit dem Architekten und dem Landratsamt Vorschläge für eine Sanierung des Kindergartens in Laub vor. Diese würde die Umsetzung eines neuen Raumprogramms mit sich bringen mit der Konsequenz, dass der Mehrzweckraum im Obergeschoss für die Erfordernisse eines Kindergartens umgebaut werden müsste.





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen