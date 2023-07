Amerdingen

06:00 Uhr

Bürgermeister Xaver Berchtenbreiter: "Wir haben eigentlich zu viele Projekte"

Plus Xaver Berchtenbreiter spricht im Halbzeitinterview über seine Leidenschaft fürs Bürgermeisteramt und warum er die große PV-Anlage in Amerdingen befürwortet.

Herr Berchtenbreiter, wie haben Sie, abgesehen von Corona, die ersten Jahre als Bürgermeister erlebt?



Xaver Berchtenbreiter: Sehr interessant, sehr abwechslungsreich, nur positiv. Trotz Corona konnten wir einiges bewegen. Nur unser Angebot der Seniorenhilfe wurde nicht angenommen, dass Leute jemanden zum Einkaufen oder zum Sprechen haben. Aber auf der anderen Seite ist es gut, dass die Leute selbst zurechtkommen.

Das war Ihnen ja im Wahlkampf ein großes Anliegen.



Berchtenbreiter: Vonseiten der Gemeinde wurde das Angebot unterbreitet, und unser Dorfladen bietet das weiter an, aber in der Familie ist immer noch jemand da und springt ein. Wir haben ja eine ILE gegründet, Aufgabe dieser ILE ist, dass die Gemeinden auf mehreren Gebieten zusammenarbeiten, und da wird die Seniorenhilfe mit Sicherheit ein wichtiger Punkt sein. Das wäre mir ein Anliegen, dass wir helfen können, wenn es benötigt wird, damit die Leute so lange wie möglich in unserer Gemeinde leben können – sei es die medizinische Versorgung oder mit Lebensmitteln durch den Dorfladen.

