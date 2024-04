Kirchheim will Wohnraumoffensive starten

Im Rahmen einer Befragung werden in Kirchheim die Leerstände erfasst. Weiterhin soll es Infos für Bauherren geben, wie Wohnraum geschaffen werden kann.

Innerörtliche Baulücken und Leerstände gehören in den meisten Kommunen zu den größten Herausforderungen. Gleichzeitig bieten sie Potenzial für die Innenentwicklung von Städten und Gemeinden. Die Gemeinde Kirchheim am Ries will nun die damit verbundenen Chancen nutzen und plant einer Mitteilung zufolge in den kommenden Monaten die gezielte Aktivierung von Baulücken und Leerständen.

„Um dem aktuellen wie künftigen Wohnraumbedarf gerecht zu werden und die wertvolle Ressource Boden am Ortsrand zu schonen, wollen wir mit einer Wohnraumoffensive die innerörtlichen Potenziale in der Gemeinde für wohnraumsuchende Menschen aktivieren“, sagt Bürgermeister Danyel Atalay. Dazu wolle die Gemeinde auf ein gutes Miteinander mit den Eigentümerinnen und Eigentümern von nichtgenutztem Wohnraum und bebaubaren innerörtlichen Flächen setzen. Weiterhin sagt der Bürgermeister: „Nur gemeinsam können wir unsere vitalen Ortskerne in Kirchheim, Dirgenheim und Benzenzimmern erhalten. Wir wollen für unsere Kinder, Enkel und Urenkel Perspektiven schaffen, in der eigenen Ortschaft bleiben zu können oder zurückzukommen.“

Eigentümer von Leerstand sollen in der Gemeinde Kirchheim befragt werden

Die Anzahl der vorhandenen möglichen innerörtlichen Bauflächen und Leerstände in der Gemeinde Kirchheim am Ries ist unübersehbar. Darin unterscheidet sich die Gemeinde kaum von anderen Kommunen – insbesondere im ländlichen Raum. In einem ersten Schritt soll bis Ende Mai eine umfassende Befragung durchgeführt werden. Alle Eigentümer von Wohngebäuden und nicht bebauten Flächen in der Gemeinde erhalten dazu in den kommenden Tagen einen Fragebogen. Zunächst gehe es darum, zu verstehen, wie die Situation vor Ort tatsächlich ist. „Auf einer gesicherten statistischen Grundlage wollen wir dann die Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Weiterentwicklung von Wohnraum unterstützen – sei es durch fachliche Beratung oder durch die Begleitung bei Förderanträgen“, erklärt Bürgermeister Danyel Atalay. Der Fragebogen sei freiwillig und verpflichte zu nichts.

Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse durch die Befragung ist geplant, ein Beratungsangebot zur Weiterentwicklung von Wohnraum in der Gemeinde zu etablieren. Dazu sei die Gemeinde mit Architekten im Gespräch, die im Rahmen der Wohnraumoffensive mit den Eigentümern Konzepte für den Umbau, Anbau oder die Sanierung erarbeiten sollen. Die Beratungen sind für die Eigentümer aufgrund einer Förderung durch das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg kostenlos.

Auftakt am 21. April in der Kirchheimer Festhalle

Der Startschuss für das Angebot fällt am 21. April im Rahmen einer Auftaktveranstaltung in der Kirchheimer Festhalle. Weitere Fachveranstaltungen sollen folgen. So sollen in der Gemeinde regelmäßig Informationsabende zu wohnraumbezogenen Fragestellungen stattfinden. Energetische Sanierungen oder das Aufzeigen von Fördermöglichkeiten bei Sanierungen im Bestand werden Themenschwerpunkte bilden. „Ich bin überzeugt davon, dass wir die Attraktivität unserer Gemeinde, aber auch den Wert jedes einzelnen Gebäudes nur erhalten können, wenn dort Leben stattfindet. Die Wohnraumoffensive kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten“, so Atalay. (AZ)

Lesen Sie dazu auch