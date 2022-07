Kirchheim am Ries

06:00 Uhr

Kloster Mariä Himmelfahrt wird zum Labor der Ideen

Plus Für das ehemalige Zisterzienserinnenkloster Mariä Himmelfahrt in Kirchheim am Ries gab es schon viele Pläne. In den nächsten 15 Monaten sollen Konzepte ausprobiert werden.

Von Bernd Schied

Das Kloster Mariä Himmelfahrt ist für Kirchheim ein Alleinstellungsmerkmal. Seit Jahrhunderten thront die mächtige Abtei weit sichtbar über dem Ort. Eigentümerin ist die katholische Kirchengemeinde Sankt Maria. Bereits seit 1938 war in einem Teilbereich ein Altenheim untergebracht, das bis 2011 existierte, bis der Betreiber Insolvenz anmelden musste. Seitdem sind die Räume weitgehend ungenutzt. Vorübergehend dienten sie dem Ostalbkreis als Flüchtlingsunterkunft. Derzeit sind Menschen aus der Ukraine untergebracht. Für Zukunftsperspektiven gab es immer wieder Lösungsansätze. Diese reichten von einem Innovations- und Gründerzentrum bis hin zu einem kulturellen Veranstaltungsort. Jetzt hat sich die Kirchengemeinde dazu durchgerungen, Nägel mit Köpfen zu machen und eine dauerhafte Nutzung professionell anzugehen.

