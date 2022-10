Kleinerdlingen

06:30 Uhr

Kleinerdlinger Kirche St. Johannes Baptist droht die Sperrung

Plus Stadtpfarrer Benjamin Beck schickt eine Anfrage an Oberbürgermeister David Wittner, ob die Kirchengemeinde an Sonn- und Feiertagen ein städtisches Gebäude nutzen darf.

Von Martina Bachmann

Mehr oder minder auf Herbergssuche ist die katholische Kirchengemeinde in Kleinerdlingen. Zumindest geht das aus einer E-Mail hervor, die der katholische Stadtpfarrer Benjamin Beck am Freitag an Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner adressiert hat. Darin fragt der Pfarrer an, ob es denn möglich wäre, dass die Kirchengemeinde vormittags an Sonn- und Feiertagen das Gemeindezentrum im Nördlinger Stadtteil nutzen könnte. Der Hintergrund: Es droht die Sperrung der Kirche St. Johannes Baptist.

