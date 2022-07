Kleinerdlingen

19.07.2022

So geht es mit den Kleinerdlinger Kettenhäusern weiter

Plus Sollen die Reihenhäuser in Kleinerdlingen an einen Bauträger vergeben oder einzeln verkauft werden? Im Haupt- und Finanzausschuss gab es einen neuen Vorschlag.

Zuletzt wurde über das Kleinerdlinger Baugebiet viel diskutiert, eine Entscheidung, wie es mit den Reihen- oder Kettenhäusern weitergeht, stand noch aus. Im Haupt- und Finanzausschuss gingen die Diskussionen am Montagabend weiter. Doch nun schlug die Stadtverwaltung eine neue Variante vor: Die Bauplätze für die Kettenhäuser sollen nicht alle auf einmal ausgeschrieben werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

