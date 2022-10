Traktorfahrer übersieht Radler: 82-Jähriger schwer verletzt

Ein Landwirt will in Kleinsorheim abbiegen. Daber übersieht er aber einen Senior auf einem Fahrrad.

Ein Landwirt hat am Dienstagabend in Kleinsorheim laut Polizeiangaben einen Unfall verursacht. Wie die Beamten berichten, übersah der 62-Jährige beim Abbiegen vom Grossorheimer Weh in die Straße Oberdorf einen 82-jährigen Radler. Der wiederum war aus seinem Hof herausgefahren. Beide Fahrzeuge kollidierten, der Senior stürzte vom Rad und erlitt eine schwere Verletzung. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.