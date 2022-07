Wer nicht digitalaffin ist, wird abhängt

Plus Es klingt wie Hohn, dass die Bahn mitteilt, Fahrgäste könnten sich in Donauwörth und Aalen Tickets kaufen, meint unser Autor.

Dass der Nördlinger Bahnhof einen Umbau dringend nötig hat, ist deutlich sichtbar. Dazu kommt die Barrierefreiheit, die eigentlich selbstverständlich sein sollte. Doch auf dem Weg dahin wird eine Personengruppe für Monate abgehängt.