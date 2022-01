Landkreis Donauwörth

vor 20 Min.

Die Gute Luise verdient ihren Namen

Bei der Guten Luise ist der Name nicht Schall und Rauch, sondern Charakter.

Plus Die Birnensorte Gute Luise wächst unter anderem in Heroldingen. Die Sorte für Haushaltszwecke ist sowohl am Ast als auch als Fallobst zu genießen

Von Ralf Hermann Melber

Westlichster Punkt des Naturparks Altmühltal. Landkreismitte. Dorfmitte. Stammmitte. Herzmitte. Mit diesen Schlagbegriffen sind Standort und Erlebnis eines bestimmten Birnbaums beschrieben. Der steht in Heroldingen und ist wohl älter als seine betagtesten Einwohner. Mitten im unteren Stammbereich klafft seit mindestens über 50 Jahren eine breite Frostwunde, aus der das graue Holz hervorschaut. Genau daran prangt ein wetterfester, größerer Schmuck in Form eines Herzens. Drückt dies die gegenseitige Liebe des Eigentümerehepaars aus oder die besondere Zuneigung zum Baum? Vielleicht beides.

