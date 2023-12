Laub/Megesheim

17:00 Uhr

Mahnwachen im Ries: Landwirte solidarisieren sich in Laub und Megesheim

Plus In Laub und Megesheim wird am Montagabend gegen die drohenden Kürzungen in der Landwirtschaft demonstriert. Auch die Bevölkerung unterstützt den Protest.

Von Verena Wengert Artikel anhören Shape

Rund 8000 bis 10.000 Menschen haben am Montagabend an der Demonstration am Brandenburger Tor in Berlin teilgenommen. Sie wollen die von der Bundesregierung vorgesehenen Kürzungen bei Subventionen in der Landwirtschaft nicht hinnehmen. Im Ries solidarisierten sich Ortsverbände. So gingen auch in Laub und Megesheim mehr als 100 Leute auf die Straße.

Die Mahnwache in Laub wurde organisiert von der Ortsgruppe des Bayerischen Bauernverbands (BBV). Deren Ortsobmann ist Harald Handschiegl. Er schildert am Dienstag im Gespräch mit der Redaktion, dass rund 100 Personen zwischen 19 und 22.30 Uhr zusammengekommen seien. An den Schleppern waren Plakate angebracht. Auf ihnen war unter anderem zu lesen: „Gesetze und Regeln ohne Verstand. Erst stirbt der Bauer, dann das Land.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen