Laub

vor 34 Min.

Solarpark in Laub erzeugt ab sofort Sonnenstrom

Plus Greenovative aus Nürnberg betreibt in Laub einen drei Hektar großen Solarpark. Gut 1000 Haushalte sollen damit versorgt werden. Auch die Kommune verdient daran.

Von Bernd Schied

Die Fotovoltaik ist ein wesentlicher Bestandteil der erneuerbaren Energieerzeugung, die dazu beitragen soll, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Auch im Ries entstehen immer mehr Freiflächen-Anlagen. So plant beispielsweise der Ellwanger Energieversorger EnBW ODR in naher Zukunft große Solarparks rund um Nördlingen - konkret bei Schmähingen, Löpsingen und Dürrenzimmern. Eines der jüngsten Projekte in diesem Zusammenhang ist eine Freiflächen-PV nahe des Munninger Ortsteils Laub.

Dort hat das Nürnberger Unternehmen Greenovative von Februar bis August einen knapp drei Hektar großen Solarpark gebaut, der pro Jahr 3,5 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt und damit rund 1000 Haushalte versorgen kann. Die Investitionssumme lag bei rund 2,5 Millionen Euro. Das Grundstück dafür hat Greenovative von einer Privatperson für 20 Jahre gepachtet. Die erzeugte Energie wird in das Netz der ODR eingespeist.

