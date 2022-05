Neues Löpsinger Löschfahrzeug nach zehnjähriger Wartezeit eingeweiht

Plus Die Freiwillige Feuerwehr Löpsingen feiert die Einweihung und Segnung des Fahrzeugs vom Typ LF 10. Die Beschaffung war von schwierigen Diskussionen begleitet.

Die Freiwillige Feuerwehr Löpsingen hat am Samstag ihr neues Löschfahrzeug mit einem Festakt eingeweiht. Von den ersten Überlegungen bezüglich einer neuen Anschaffung bis zur Einweihung sind rund zehn Jahre vergangen, es war ein mitunter nervenaufreibender Prozess. Davon berichteten mehrere Redner bei den Feierlichkeiten im Festzelt beim neuen Feuerwehrhaus. Das Fahrzeug erhielt schließlich auch einen ökumenischen kirchlichen Segen.