Eine beeindruckende Fotoausstellung ist im Museum Kulturland Ries zu sehen

Plus Der Bezirk hat einen Fotowettbewerb ausgelobt. Den dritten Platz hat eine Rieserin gewonnen, ihr Bild ist im Museum Kulturland Ries in Maihingen zu sehen.

Einsamkeit unter vielen. Ein Schäfer inmitten seiner Schafsherde. Im Hintergrund: Der strahlend blaue Himmel, der langsam von bedrohlichen Gewitterwolken eingenommen wird. Die Fotografie der Rieserin Martina Grimm fesselt auf Anhieb den Betrachter, dessen Blick nicht vom Schäfer loslassen kann. Wie ein Fels in der Brandung steht der zwischen seinen Tieren und strahlt Zeitlosigkeit aus. Als ob es nur das Hier und Jetzt gäbe.