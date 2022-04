Maihingen

18:00 Uhr

Josef Linse und seine besondere Rolle beim Bezirksmusikfest

Plus Im Mai richtet der Musikverein Maihingen das Bezirksmusikfest aus. Mit Josef Linse wird das Fest ein "waschechter Maihinger" in besonderer Rolle begleiten.

Von Dominik Durner

Mit einem freundlichen Lächeln leitet Josef Linse entspannt in sein Arbeitszimmer. Dort schiebt er eine weitere Sitzmöglichkeit an den Tisch und setzt sich in seinen Bürostuhl. Dann blitzt ein wenig Zweifel auf: "Ich weiß nicht, ob ich der Richtige für die Zeitung bin." Sagt's, und beginnt fieberhaft in seinem Unterlagenschrank zu kramen. Dann zieht er einen Zeitungsartikel von 2015 hervor: "Von mir gab es so was schon mal." Vor sieben Jahren wurde er im Zuge des damals ebenfalls in Maihingen stattfindenden Bezirksmusikfestes zum Ehrendirigenten des Musikvereins D'Maihinger erkoren – nach mehr als 40 Jahren im Verein. 2022 kehrt das Bezirksmusikfest wieder in der Ortschaft ein, Linse darf die Festivitäten als verdienter Blasmusiker begleiten – dazu noch in besonderer Rolle. Josef Linses einstiger Einstieg in den Musikverein steht aber in einem tragischen Zusammenhang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

