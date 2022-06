Maihingen

vor 47 Min.

Museum Kulturland Ries: Dr. Ruth Kilian verabschiedet

Plus 35 Jahre lang hat Dr. Ruth Kilian im Museum Kulturland Ries gearbeitet, 18 Jahre lang hat sie es geleitet. Unter ihrer Führung wuchs die Einrichtung stetig.

Von Martina Bachmann

So recht mag sie das offensichtlich nicht, das Im-Mittelpunkt-Stehen. Und so musste man Dr. Ruth Kilian doch etwas überzeugen, dass so ein offizieller Festakt zur Verabschiedung in den Ruhestand nach immerhin 35 Jahren Arbeit für das Museum Kulturland Ries schon nötig sei. Sie selbst berichtete bei der Feier mit einem Schmunzeln, man habe ihr ein schlagendes Argument vorgetragen: "Man wird nur zweimal im Leben gelobt." Und bei einem der zwei Male höre man es nicht mehr.

