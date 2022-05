Marktoffingen

vor 40 Min.

Die Gemeinde Marktoffingen bekommt zwei Bücherschränke

Zwei Bücherschränke wie diesen in Nördlingen bekommt Marktoffingen durch das Regionalbudget der ILE Nordries gestemmt.

Plus Mit dem Regionalbudget der ILE Nordries werden unter anderem Bücherschränke in Marktoffingen umgesetzt. Zudem geht es um eine Photovoltaikanlage.

Von Dominik Durner

Die Gemeinde Marktoffingen darf sich auf zwei Bücherschränke freuen: Der in diesem Zuge gestellte Antrag für das Regionalbudget der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Nordries wurde bestätigt, die Gemeinde erhält für dieses Kleinprojekt einen Zuschlag. In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag ging es neben dem Regionalbudget aber auch um Bauanträge.

