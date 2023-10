Megesheimerin gewinnt 1000 Euro

Waltraud Schwamm ruft am frühen Morgen bei unserer Gewinnhotline an. Am Nachmittag bekommt sie das Geld in bar überreicht.

Im Hause Schwamm ist Waltraud Schwamm die Erste, die morgens aufsteht. Schon kurz nach 5 Uhr holt sie die Zeitung aus dem Briefkasten und liest, was es Neues aus dem Ries gibt. Auch das Sudoku-Rätsel mache sie jeden Tag, sagt die Megesheimerin. Am Montag gab es noch ein anderes Rätsel in den Rieser Nachrichten - eines, das Waltraud Schwamm 1000 Euro in bar bescherte.

Denn seit dieser Woche gibt es in unserer Zeitung wieder das Bilderrätsel: Dabei muss ein Begriff anhand einer Bildmontage erraten werden. Für Waltraud Schwamm war der Fall am Montag schnell klar. Ein Teddy, der auf einer Nase liegt? Das kann doch nur ein Nasenbär sein. Also griff sie zum Telefon und meldete sich schon um circa 5.30 Uhr bei unserer Hotline, nannte das Lösungswort. Am Nachmittag erhielt Waltraud Schwamm dann den Anruf, dass sie gewonnen hatte, kurz darauf stand RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann mit 1000 Euro in bar vor ihrer Tür.

Gewinnerin möchte sich ein E-Bike kaufen

Die Megesheimerin freute sich ganz offensichtlich über den Gewinn. Schon seit mehr als 20 Jahren ist sie Abonnentin der Rieser Nachrichten. Ursprünglich stammt sie aus Rauhstetten, lebt aber schon lange in Megesheim. Beim Bilderrätsel unserer Zeitung hat sie schon mehrfach mitgemacht. Doch an diesem Montag hat es zum ersten Mal geklappt: "Ich freue mich sehr über das Geld." Die 63-Jährige weiß auch schon, wie sie es ausgeben wird. Sie wünscht sich ein E-Bike, die 1000 Euro reichten für die Anzahlung, meint sie: "Mit dem normalen Rad ist es einfach beschwerlich und ich möchte auch weitere Strecken fahren."

Vielleicht geht es schon bald mit dem neuen E-Bike nach Wemding oder zum Hahnenkammsee: "Das wird mein Ziel." Gerade jetzt, wo das Wetter tagsüber noch so sommerlich sei, wäre das doch schön, meint die 63-Jährige. Dank des Gewinns bei unserer Zeitung steht dem E-Bike-Ausflug fast nichts mehr im Weg.