Motorradfahrer vermeidet Kollision, verletzt sich aber

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Hauptstraße in Megesheim gestürzt. Der Fahrer reagierte laut Polizeibericht wohl zu spät auf einen vor ihm fahrenden Pkw, der verkehrsbedingt anhalten musste. Der Motorradfahrer habe sein Kraftrad "überbremst" und sei dadurch gestürzt. Einen Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden Pkw konnte der Mann zwar vermeiden, erlitt jedoch selbst Verletzungen. Er wurde mit dem Verdacht auf eine Schienbeinfraktur ins Krankenhaus Nördlingen gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Megesheim sicherte die Unfallstelle ab. (AZ)