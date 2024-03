Megesheim

12:05 Uhr

Unbekannter versucht in Megesheimer Dorfladen einzubrechen

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend versucht, in den Dorfladen in Megesheim einzubrechen. In das Gebäude selbst ist er jedoch nicht gelangt.

Erneut hat jemand versucht, in den Megesheimer Dorfladen einzubrechen. Die Tat ereignete sich am Mittwochabend zwischen 19.30 Uhr und 19.45 Uhr. Dem Polizeibericht zufolge hörte ein Anwohner in diesem Zeitraum das Klirren einer Glasscheibe. Vor Ort stellten die Polizisten eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Der Unbekannte gelangte jedoch nicht bis ins Gebäude. Er soll nach Angaben der Polizei vermutlich durch die Alarmanlage vertrieben worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Unter Telefon 09081/2956-0 bittet die Polizeiinspektion Nördlingen um Hinweise. (AZ)

