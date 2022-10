So geht es mit dem schnellen Netz weiter

Plus Die Telekom wird im Kernort das Internet selbst ausbauen. Im Gemeinderat geht es auch darum, wie es jetzt in den Ortsteilen weitergeht.

Ein Volumen von 3,5 Millionen Euro hatte das Projekt Breitbandausbau für Mönchsdeggingen und seine Teilorte bisher. Jetzt allerdings liegt der Gemeinde die Zusage des Eigenausbaus der Telekom im Kernort vor. Alfred Wöcherl von der Breitbandberatung Bayern war deswegen wieder in der Gemeindekanzlei vor Ort, um die nötige Neufassung der Beschlüsse durch den Gemeinderat fachlich zu begleiten.