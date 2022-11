Mönchsdeggingen

12:11 Uhr

Positives Zwischenfazit: Der "Dorfmarkt Degge" läuft gut an

Sie schauten sich den Foodtruck in Mönchsdeggingen an: Simone Fischer vom bayerischen Landwirtschaftsministerium, Ortsbäuerin Jenny Schneider, Bürgermeisterin Karin Bergdolt und Gemeinderätin Andrea Jörg.

Plus Der Bayern-Foodtruck "Hoamat auf d'Hand" war beim Dorfmarkt in Mönchsdeggingen vor Ort. Die Zwischenbilanz nach rund einem halben Jahr Betrieb ist positiv.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Er ist eigentlich aus der Not heraus geboren, der "Dorfmarkt Degge". Nachdem das letzte Lebensmittelgeschäft in Mönchsdeggingen die Türen für immer geschlossen hatte, ist man im Mönchsdegginger Gemeinderat einen neuen Weg gegangen. Statt es wie andere Gemeinden mit einem Dorfladen zu versuchen, war die Idee der Mönchsdegginger eine andere: ein Dorfmarkt. Das muss man sich erst einmal trauen, denn außer in Nördlingen verfängt der Plan eines klassischen Marktes eigentlich nirgendwo im Ries so richtig.

