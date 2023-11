Tosender Applaus bei der Jubiläumsgala in Mönchsdeggingen

Ein großer Festakt findet zu Ehren des 75-jährigen Bestehens des Gesangvereins Mönchsdeggingen statt. Viele Musiker und Ehrengäste feiern mit.

Licht aus, Spot an – so begann die Jubiläumsgala des Gesangvereins Mönchsdeggingen zur 75-jährigen Vereinsgründung. Nach einem kurzen Rückblick der vergangenen 25 Jahre des Vereins auf großer Leinwand wurden die Zuhörer bereits mit dem ersten Lied, aus dem hinteren Teil des Saals begrüßt. „The Scat Calypso“ – damit marschierte der Xangverei auf die Bühne.

Anschließend begrüßte die erste Vorsitzende Stefanie Beck die erwartungsvollen Gäste im vollbesetzten Festsaal. Der mit Glitzer und Glamour in Gold, Weiß und Schwarz dekorierte Raum versprühte an diesem Abend eine ganz besondere Atmosphäre.

Nadine Beck führt durch das Programm des Jubiläumsabends

Durch das Programm der Gala führte mit viel Witz und Elan Nadine Beck, die charmant die Damen von „Donna Canta“ aus Wemding unter der Leitung von Beate Klein auf die Bühne begleitete. Mit „California Dreaming“, dem afrikanischen Gospellied „Yakanaka Vhangeri“ und zuletzt mit dem Lied „Wunder geschehn“ von Nena gaben sie einen Einblick in ihr wunderbares Repertoire.

Das Ensemble Intermezzo aus Wallerstein unter der Leitung von Peter Müller begeisterte mit den Liedern „Schokolade im Kopf“, „You are the new Day“ und „Bring me little water Silvy“. Beide Chöre wurden mit viel Applaus vom Publikum belohnt.

Einen kurzen Rückblick in die Vereinsgeschichte gab dann Hannelore Stark, die Vorsitzende des Patenvereins, der Chorgemeinschaft Nördlingen, in ihrer kurzweiligen Laudatio.

Um den Verein zu ehren, habe auch der geschäftsführende Präsident des Chorverbands Bayrisch-Schwaben (CBS), Jürgen Schwarz, den weiten Weg von Marktoberdorf gerne auf sich genommen, sagte er selbst. Er betonte in seiner Rede, dass das Singen gesund und glücklich mache und dass der CBS alle Chöre bei allem unterstütze und fördere. Somit übermittelte er die besten Wünsche an den Gesangverein Mönchsdeggingen für sein 75-jähriges Jubiläum und überreichte der Vorsitzenden eine Ehrenurkunde des CBS.

Gesangverein-Vorsitzende Stefanie Beck und der geschäftsführende Präsident des CBS, Jürgen Schwarz. Foto: Karlheinz Rapp

Auch die Dritte Bürgermeisterin von Mönchsdeggingen, Birgit Kellner, und die zweite stellvertretende Landrätin Ursula Kneißl-Eder ließen es sich nicht nehmen dem “Xangverei“ mit einem Grußwort zu gratulieren.

Ein großer Glücksfall für den Chor ist die jetzige Chorleiterin Julia Rabel, die mit anspruchsvollen Liedern aus Rock und Pop wie „Girls, Girls, Girls“, Hit the road, Jack“, „Das Rendezvous“ und „I have a Dream“ den Chor fördert und zu hohem Niveau führt. Dabei baut sie auf das gute Fundament der vorherigen Chorleiter auf. Dies konnten die Zuhörer an diesem Abend genießen und applaudierten begeistert.

Das Beste kam dann zum Schluss: Alle drei Chöre betraten die Bühne zum großen Finale. „We are the World“von Michel Jackson aus dem Jahr 1985. Mit dieser Ballade riss der Gesamtchor das ganze Publikum mit und der Saal bebte. Nach tosendem Applaus bedankte sich die zweite Vorsitzende Waltraud Voggenreiter bei allen Mitwirkenden und Spendern und lud zur anschließenden Aftershowparty ein. (AZ)