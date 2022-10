Möttingen

06:30 Uhr

In Möttingen entstehen dem alten Sportplatz 22 Tagespflegeplätze

Plus Auf dem alten Sportplatz in Möttingen wird gebaut: Bald sollen dort in einem neuen Gebäude pflegebedürftige Menschen von der Diakonie betreut werden.

Von Bernd Schied

Für den Möttinger Bürgermeister Timo Böllmann ist die Schaffung einer Tagespflegeeinrichtung in seiner Gemeinde seit Langem eine Herzensangelegenheit. Als früherer Leiter eines Seniorenheimes ist ihm die Situation auf dem Pflegesektor bestens bekannt, nicht zuletzt die der pflegenden Angehörigen. Mit einem Tagespflegeplatz könnten diese wenigstens eine gewisse Entlastung erfahren, die viele dringend benötigen würden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

