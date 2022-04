Mann nach Promillefahrt durch Möttingen zu Geldstrafe verurteilt

Plus Nach einer Geburtstagsfeier wollte ein betrunkener Mann im August mit dem Rad zum Bahnhof Möttingen fahren. Das endete nun vor Gericht mit einer Geldstrafe.

Mit versteinerter Miene sitzt der Angeklagte im Saal E des Amtsgerichts Nördlingen, während Richter Nicolas Pfeil sein Urteil begründet. Danach zeigt sich der Beschuldigte erleichtert, akzeptiert die 120 Tagessätze zu je 15 Euro ohne Widerrede und weiß: Es hätte schlimmer kommen können. Der Angeklagte war vorbestraft – mit offener Bewährung.